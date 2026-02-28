ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция с извънредно предупреждение: Избягвайте Израел, Иран и палестинските територии

Бойка Атанасова, Атина

Гърция

Гръцкото министерство на външните работи официално призова гражданите си да избягват всички пътувания, които не са крайно наложителни, до Израел, Иран и палестинските територии.

Предупреждението, обновено в края на февруари 2026 г., е мотивирано от рязкото ескалиране на напрежението в Близкия изток и провала на дипломатическите усилия за овладяване на регионалния конфликт.

Според официалното съобщение на гръцкото МВнР от 27 февруари 2026 г., сигурността в региона е „динамично променяща се" и силно застрашена. Последните индиректни преговори в Женева относно иранската ядрена програма приключиха без споразумение. В региона се наблюдава засилена военна активност, включително позициониране на американски стелт изтребители F-22 и пристигането на ударната група на самолетоносача USS Gerald R. Ford край бреговете на Израел.

Гърция се присъедини към редица западни държави, включително САЩ, Великобритания, Франция и Италия, които вече издадоха подобни спешни препоръки. Вашингтон разреши напускането на част от дипломатическия персонал от посолството си в Ерусалим поради рискове за сигурността.

Гръцките дипломатически служби в Тел Авив, Техеран и Рамала остават в пълна готовност да оказват съдействие на своите граждани, като призовават намиращите се там лица незабавно да се регистрират.

