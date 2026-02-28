ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Талибаните готови за преговори с Пакистан след въз...

ООН отмени санкциите срещу групировката на сирийския президент

2024
Ахмед аш Шараа КАДЪР: Екс/@Xshooterrr

Съветът за сигурност на ООН снощи обяви, цитиран от Франс прес, че отменя санкциите срещу „Хаят Тахрир аш Шам" (ХТШ) – бившата ислямистка групировка, ръководена от сирийския президент Ахмед аш Шараа, която в миналото е била свързана с Ал Каида.

Решението е взето от комисията по санкциите, се уточнява в изявление, предаде БТА.

През 2014 г. Съветът за сигурност вписа групировката, тогава известна като „Фронт ан Нусра" - разклонение в Сирия на „Ал Каида", в списъка на санкционираните джихадистки движения.

През 2016 г. групировката обяви, че прекъсва връзките си с Ал Каида и се преименува на „Хаят Тахрир аш Шам", но остана и под двете си имена в списъка със санкции на ООН.

Малко след като дойде на власт през декември 2024 г. Ахмед аш Шараа обяви разпускането на всички въоръжени групи, които свалиха Башар Асад, включително на собствената си групировка ХТШ, припомня АФП.

