Талибаните готови за преговори с Пакистан след въздушните удари по Кабул

Правителството на талибаните в Афганистан снощи заяви готовност за преговори, след като Пакистан бомбардира силите му в големи градове и обяви, че е в „открита война" със „съюзниците, превърнали се във врагове", предаде Ройтерс.

Пакистан удари столицата Кабул, град Кандахар, където са разположени лидерите на талибаните и други градове, заяви говорител на афганистанските власти.

Тези атаки бяха първите, насочени директно срещу афганистанското правителство заради обвинения, че то укрива бойци, които се стремят да свалят правителството в Исламабад.

Пакистански източници от силите за сигурност казаха, че ударите са извършени с ракети въздух-земя, като са атакувани военни офиси на талибаните и техни позиции в отговор на афганистанските атаки в четвъртък, предаде БТА.

Говорителят на талибаните Забихула Муджахид заяви, че има цивилни жертви, но не даде повече подробности.

По-късно заместник-говорителят на правителството Хамдула Фитрат уточни, че са убити най-малко 19 граждани, а 26 са били ранени.

„Военният режим в Пакистан за пореден път целенасочено обстреля домове на мирни граждани в (провинциите) Хост и Пактика, в резултат на което загинаха 19 граждани, а 26 бяха ранени", написа той в социалната мрежа „Екс" и добави, че повечето убити и ранени са жени и деца.

Междувременно САЩ заявиха, че подкрепят правото на Пакистан „да се защитава" срещу талибаните, след атаката по границата в четвъртък.

„Продължаваме да следим ситуацията отблизо и изразяваме подкрепата си за правото на Пакистан да се защитава срещу атаките на талибаните", написа третата по ранг в Държавния департамент – Алисън Хукър в „Екс", като допълни, че е разговаряла с пакистанския външен министър.

Това е първата официална реакция на Вашингтон за конфликта между Афганистан и Пакистан, отбеляза Франс прес.