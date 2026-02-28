САЩ и Израел атакуваха Иран, обявено е извънредно положение (Видео, обновена)

Израел нанесе "превантивен" удар срещу Иран, съобщи министърът на отбраната Израел Кац.
Израелски източници съобщиха пред Си Ен Ен, че атаката е била координирана със САЩ.
Американски служители, запазили анонимност, също обявиха участието на САЩ. По думите им ударите са в ход, описвайки ги като "не малък удар".
В Израел беше обявено извънредно положение заради очакваната иранска ответна реакция с дронове и балистични ракети.
Иранската информационната агенция "Фарс" съобщи за поне три експлозии в Техеран тази сутрин, като има информация, че иранската столица е била ударена от няколко ракети.
Според непотвърдена информация целта на Тел Авив е била да ликвидира иранския президент Масуд Пезешкиян.
Пред "Ал Джазира" американски представител заяви, че съвместните въздушни удари на САЩ и Израел имат за цел да разрушат "иранския апарат за сигурност".
Друг източник от Белия дом коментира пред Си Ен Ен, че ударите са по военни цели, но отказа да даде подробности за момента, тъй като операцията още е в ход.
Заради заплахата от ответен удар от Иран, някои от най-големите болници в Израел обявиха, че преминават към работен режим под земята, тъй като здравното министерство нареди най-високо ниво на готовност.
Очаквайте подробности!
