Пакистански военен самолет се разби в Афганистан, пилотът е заловен талибаните

Пакистански военен самолет се е разбил в района на град Джалалабад, в източната част на Афганистан, а пилотът му е бил заловен жив от афганистанските сили, съобщиха в събота афганистанската армия и полиция, цитирани от Франс прес.

"Пакистански изтребител беше свален в шести район на Джалалабад, а пилотът му беше заловен жив", заяви говорителят на полицията Тайеб Хамад. Уахидуллах Мохамади, говорител на армията в източната част на страната, потвърди, че пакистански самолет е бил свален от афганистанските сили и че „пилотът е бил заловен жив", пише БТА.

Жители на града са заявили пред Франс прес, че са видели пилота с парашут, преди да бъде задържан.

По-рано днес френската агенция съобщи за две силни експлозии в Джалалабад.