Свалиха електронната гривна на венецуелски опозиционер

2948
Фреди Суперлано, който вече не носи електронна гривна, е работил с опозиционната лидерка Мария Мачадо. СНИМКА: X/@freddysuperlano

Венецуелски опозиционен активист съобщи снощи, че електронната му гривна е била свалена, съгласно закона за амнистия, предаде Франс прес.

„Днес, след близо 19 месеца, възвърнахме свободата си, която ни бе отнета, тъй като мислим различно и защитаваме убежденията си", написа в социалната мрежа „Екс" Фреди Суперлано, предаде БТА.

Приетият на 19 февруари закон за амнистия – малко повече от месец, след като президентът Николас Мадуро бе заловен от американската армия – има за цел да осигури освобождаването на политическите затворници в страната.

Фреди Суперлано, 49 г., беше арестуван през юли 2024 г. след спорната победа на Мадуро в изборите. Той беше освободен от затвора на 8 февруари, но с електронна гривна на глезена си, като част от обещанието за пускане на затворниците, преди приемането на закона.

Опозиционният активист публикува и видео, показващо свалянето на гривната под полицейски надзор.

Суперлано работеше с опозиционната лидерка и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо в кампанията ѝ за президентските избори през 2024 г.

„Пълна свобода за нашия брат!", написа и Хуан Пабло Гуанипа – друг опозиционен лидер и близък съюзник на Мачадо, който получи амнистия миналата седмица.

