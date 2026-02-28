Зеленски: Готовността на Русия да прекрати войната в Украйна зависи от САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски информира генералния секретар на НАТО Марк Рюте за срещата на украинския преговарящ екип с американски представители и за подготовката на нова тристранна среща, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на украинския държавен глава в приложението „Телеграм".

„Разговарях с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Информирах го за срещата на нашия екип с американската страна и за подготовката на тристранен формат", пише в съобщението, предаде БТА.

Зеленски отбеляза, че в много отношения зависи от САЩ дали Русия ще бъде готова да сложи край на войната.

„Важно е искрено да искаме да сложим край на тази война и правим всичко, за да постигнем това, но в много отношения зависи от САЩ дали Русия ще бъде готова да прекрати войната", каза украинският президент.