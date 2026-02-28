ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Офисът на Хаменей в Техеран - цел на ударите от Из...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22377416 www.24chasa.bg

Зеленски: Готовността на Русия да прекрати войната в Украйна зависи от САЩ

3556
Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Украинският президент Володимир Зеленски информира генералния секретар на НАТО Марк Рюте за срещата на украинския преговарящ екип с американски представители и за подготовката на нова тристранна среща, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на украинския държавен глава в приложението „Телеграм".

„Разговарях с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Информирах го за срещата на нашия екип с американската страна и за подготовката на тристранен формат", пише в съобщението, предаде БТА.

Зеленски отбеляза, че в много отношения зависи от САЩ дали Русия ще бъде готова да сложи край на войната.

„Важно е искрено да искаме да сложим край на тази война и правим всичко, за да постигнем това, но в много отношения зависи от САЩ дали Русия ще бъде готова да прекрати войната", каза украинският президент.

Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите