Тръмп към народа на Иран: Поемете контрола над страната след края на атаката (Видео)

Републиканецът с ясно послание към Корпуса на гвардейците на ислямската революция - предайте се или умрете

"Целта ни е да защитим американския народ, като елиминираме непосредствените заплахи от иранския режим - една порочна група от много корави, ужасни хора", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, като потвърди участието на Вашингтон в ракетните атаки по Иран.

"Дейностите на режима пряко застрашават САЩ, нашите войски, базите ни в чужбина и нашите съюзници по целия свят", каза Тръмп.

И допълни: "В продължение на 47 години иранският режим скандира "Смърт на Америка" и води безкрайна кампания от кръвопролития и масови убийства, насочена към САЩ, нашите войски и невинните хора в много, много страни".

Тръмп определи военната кампания в Иран като "мащабна и продължаваща".

"Военните сили на САЩ предприемат мащабна и продължаваща операция, за да предотвратят заплахата за Америка от тази много зла, радикална диктатура, която създава риск за нашите основни интереси за националната сигурност".

"Ще унищожим техните ракети и ще сринем със земята ракетната им индустрия", категоричен беше републиканецът. Той допълни, че САЩ ще унищожат и иранския флот.

Тръмп каза още, че Иран работи усилено за възстановяване на ядрената си програма след бомбардировките на САЩ срещу ядрените му съоръжения през юни м.г., и отбеляза, че Вашингтон "не може да търпи повече".

И посочи ясно: "Ще гарантираме, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие. Това е много просто послание. Те никога няма да имат ядрено оръжие".

Тръмп призова Корпуса на гвардейците на ислямската революция да се предаде и да "свали оръжията", като заяви: "Ще бъдете третирани справедливо с пълен имунитет или ще ви очаква сигурна смърт".

"Ще гарантираме, че терористичните марионетки вече няма да могат да дестабилизират региона или света", коментира още президентът.

И допълни, че "този режим скоро ще научи, че никой не бива да оспорва силата и мощта на въоръжените сили на САЩ".

Тръмп се обърна и към иранския народ, като го насърчи да поеме контрола над правителството си, когато военните операции на САЩ приключат.

"Когато приключим, поемете управлението си. Ще бъде ваше. Това вероятно ще бъде единственият ви шанс за поколения напред", каза той.

"В продължение на много години искахте помощ от Америка, но никога не я получихте. Никой президент не беше готов да направи това, което аз съм готов да направя днес. Сега имате президент, който ви дава това, което искате, така че нека видим как ще реагирате", отбеляза Тръмп.

"Америка ви подкрепя с огромна сила и опустошителна мощ. Сега е моментът да поемете контрола над съдбата си и да отприщите проспериращото и славно бъдеще, което е съвсем близо до вас".

"Това е моментът за действие. Не го пропускайте", каза в заключение Тръмп.