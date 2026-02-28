Милен Керемедчиев: Израелските удари слагат край на преговорите между САЩ и Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел нанесе превантивни удари по цели в Техеран, централната и източната част на Иран. Според бившия заместник-външен министър Милен Керемедчиев това действие бележи края на дългите дипломатически преговори между Вашингтон и Техеран и поставя региона пред опасност от сериозна ескалация.

В ефира на „Събуди се" по Нова тв Керемедчиев посочи, че нападението е било очаквано предвид засиленото струпване на американски самолети и бойни кораби, както и предупрежденията към американските граждани да напуснат Израел и Ливан. Той подчерта, че колебанието на американския президент Доналд Тръмп да вземе решение за удари е накарало Израел да поеме инициативата в свои ръце.

Според експерта до този развой се е стигнало след категоричния отказ на Иран да приеме три основни искания на САЩ:

Да се спре обогатяването на уран.

Вече наличното количество от 10 тона обогатен уран да бъде изнесено от страната.

Да се прекрати програмата за производство на балистични ракети.

„Те получиха три пъти „не" на тези свои предложения, което показа на Израел, че няма да се стигне до сделка", обясни Керемедчиев.

► Възможният отговор на Техеран

Милен Керемедчиев прогнозира, че отговорът на Иран ще бъде мащабен и вероятно ще включва огромен брой ракети и дронове. Подобна реакция автоматично би въвлякла Съединените щати в директни бойни действия за защита на Израел. Той отбеляза, че за първи път на израелска територия са базирани най-модерните американски самолети F-22, което е ясен сигнал за готовността на Вашингтон да окаже подкрепа.

„В момента не се подготвя сухопътна операция, а по-скоро ще бъдем свидетели на размяна на въздушни удари", уточни той.

По отношение на сигурността у нас, Керемедчиев успокои, че България не е директна цел за ответен удар, тъй като на наша територия няма американски военни бази, а самолетите само преминават транзит. Той обаче предупреди, че при ескалация на войната съществува риск за израелски и еврейски обекти по целия свят.

„Ако тази война продължи и ескалира, всички американски, израелски и еврейски обекти като синагоги, училища и посолства биха могли да бъдат цел за отговор на Иран", заключи бившият заместник-министър.