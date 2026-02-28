Офисът на Хаменей в Техеран - цел на ударите от Израел, аятолахът преместен на безопасно място

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменеи не е в Техеран и е преместен на „безопасно място", потвърди ирански официален представител пред Ройтерс, цитиран от Jerusalem post. Според Iran International офисът на аятолаха е бил цел на атаката от Израел, координирана със САЩ.

Израел и САЩ нанесоха превантивни удари по Иран. В столицата Техеран се чуха експлозии, а Израел обяви извънредно положение.

В момента на изненадващата атака на израелските въоръжени сили военните изпратиха национално предупреждение до всички граждани да останат близо до защитени места.

„Това е превантивна тревога, за да подготви обществеността за възможността от изстрелване на ракети към държавата Израел", заявиха израелските въоръжени сили.

Иранските медии съобщиха за удари, насочени към разузнавателната дирекция на Иранската революционна гвардия, както и за удари в центъра на Техеран. Страната затвори въздушното си пространство в отговор на ударите.

Израелски служител по сигурността заяви пред Ройтерс, че операцията е била планирана от месеци, а моментът за нейното провеждане е бил определен преди няколко седмици.