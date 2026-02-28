КМГ: Китай отчете най-доброто качество на въздуха от началото на измерванията

През 2025 г. Китай е постигнал най-добрите резултати по отношение на качеството на въздуха от началото на мониторинга, съобщиха от Министерството на екологията и околната среда, цитирани от Китайската медийна група.

Средната концентрация на фини прахови частици PM2.5 в градовете на ниво окръжен център и по-високо е спаднала до 28 микрограма на кубичен метър, а делът на дните с добро качество на въздуха е достигнал 89,3%. Силно замърсените дни са намалели до под 1%.

За периода 2021-2025 г. нивата на PM2.5 са се понижили с 20% в национален мащаб. В 29 града, всеки с БВП над 1 трилион юана, качеството на въздуха е дори по-добро от средното за страната, като средната концентрация на фини прахови частици в тях е била 27,8 микрограма на кубичен метър – по-добра от националната средна стойност.

Според властите тези резултати показват, че икономическото развитие и опазването на околната среда могат да се развиват едновременно и устойчиво.