ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емил Дечев: Смените на директори на областни дирек...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22377799 www.24chasa.bg

Иран отвърна на удара - атакува Израел с балистични ракети

42160
Техеран след първите удари на САЩ и Израел. СНИМКА: РОЙТЕРС

Иран е изстрелял десетки балистични ракети по Израел в отговор на съвместната военна операция на Тел Авив и Вашингтон, съобщи Си Ен Ен.

Заради атаката са били задействани сирени за въздушна тревога в Северен Израел.

Израелските военни (IDF) потвърдиха, че от Иран са били изстреляни ракети и заявиха, че ПВО системите работят по прихващането им. В изявление оттам обясниха: "Отбранителните системи работят, за да пресекат заплахата. През последните минути командването на вътрешния фронт изпрати предпазна директива директно до мобилните телефони в съответните райони."

"Сирени озвучиха няколко района на страната след идентифицирането на ракети, изстреляни от Иран към Израел. В момента израелските военновъздушни сили (IAF) работят за прихващане и нанасяне на удари по заплахи, където е необходимо, за да ги отстранят", допълват от IDF.

Иранската държавна новинарска агенция Press TV, която излъчва на английски език, съобщи, че от Иран са били изстреляни между 30 и 75 ракети.

Смята се, че към момента иранци са оставени почти изцяло без интернет заради атаката на САЩ и Израел, което напомня за пълното информационно затъмнение по време на скорошните масови протести срещу режима на аятоласите.

Очаквайте подробности!

Техеран след първите удари на САЩ и Израел. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите