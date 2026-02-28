Шефът на OpenAI: Пентагонът може да използва модела ни за изкуствен интелект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководителят на „ОупънЕйАй“ (OpenAI) Сам Алтман обяви снощи споразумение с Министерството на отбраната на САЩ, което ще позволи използването на неговия модел за изкуствен интелект (ИИ) при определени „гаранции“, предаде Франс прес и БТА.

„Два от нашите най-важни принципи за сигурност са забраната за масово наблюдение на национално равнище и човешката отговорност при употребата на сила, включително при автономни оръжейни системи“, написа Алтман в социалната мрежа „Екс“.

Пентагонът „подкрепя тези принципи, отразява ги в законодателството и политиката и ги включихме в нашето споразумение“, добави той.

„Ще въведем и технически гаранции, за да сме сигурни, че моделите ни функционират по предназначение - нещо, което Министерството на войната също поиска“, продължи ръководителят на „ОупънЕйАй“, създател на „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT).

Компанията ще изпрати свои инженери в Пентагона, за да гарантира сигурността на моделите с изкуствен интелект, които ще бъдат разположени „само в облачни мрежи“.

Изявлението бе оповестено, след като стартъпът „Антропик“ отказа по етични съображения да предостави на американската армия неограничен достъп до своя модел за изкуствен интелект „Клод“, с което разгневи администрацията на президента Доналд Тръмп.

Сам Алтман заяви, че е поискал от Пентагона „да предложи едни и същи условия на всички компании за изкуствен интелект“.

„Изразихме силното си желание напрежението да спадне, да се избегнат правни и държавни действия и да се постигнат разумни споразумения“, написа той.