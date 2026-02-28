Кая Калас призова Афганистан и Пакистан за деескалация и диалог

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес призова Афганистан и Пакистан за деескалация и започване на диалог, след рязкото покачване на насилието между двете южноазиатски страни, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„ЕС повтаря, че афганистанската територия не трябва да бъде използвана за заплахи или атаки срещу други страни и призовава фактическите афганистански власти да предприемат ефективни действия срещу всички терористични групи, действащи в или от Афганистан“, заяви Калас.