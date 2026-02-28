Ватманът на дерайлиралия трамвай в Милано: Почувствах се зле, не успях да реагирам

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ватманът на трамвая, който вчера дерайлира в Милано и причини смъртта на двама души, заяви, че се е почувствал зле, докато е управлявал превозното средство, предаде АНСА. При инцидента бяха ранени и 40 души.

Ватманът заяви, че заради това, че му е станало лошо, той не е успяла да активира стрелковия механизъм за смяната на коловозите и трамваят с висока скорост е излязъл от релсите.

Машината се е движела по трасе, по което се движат две трамваите по две трамвайни линии и в този район е трябвало да се задейства съответният стрелков механизъм, съобщава БТА.

По случая с катастрофата се води разследване. Властите проверяват и телефона на ватмана, а тестовете за наркотици и алкохол в организма му са били отрицателни.

Пътници в трамвая разказват, че все едно са били разтърсени от земетресение.

Кадри, направени от хора намирали се в района на инцидента, документират точно дерайлирането на машината.

Италианският премиер Джорджа Мелони, кметът на Милано Джузепе Сала и министърът на транспорта на Италия Матео Салвини изразиха потреса си от катастрофата и съболезнования на близките на жертвите.

Вече стана ясно, че едната жертва е сенегалец, който е бил в трамвая в момента на дерайлирането. Втората жертва е италианец, който е бил премазан от трамвая при дерайлирането.