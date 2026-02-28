ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху: Не може да позволим Иран да има ядрено оръжие

3716
Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че започналата днес съвместна операция на САЩ и Израел срещу Иран "ще създаде условия за смелия ирански народ да вземе съдбата си в свои ръце", предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Дошло е времето всички прослойки на иранското общество да се освободят от тиранията на режима и да създадат свободен и миролюбив Иран", добави Нетаняху в изявление.

"В никакъв случай не трябва да се позволи на този убийствен терористичен режим да придобие ядрено оръжие, което би му дало възможността да заплашва цялото човечество", се казва още в цитираното от Франс прес видеопослание на Нетаняху към израелското население.

Израелският премиер призова израелците "да се обединят", за да гарантират "вечността на Израел", добавя британският в. "Телеграф". Изданието отбелязва, че само часове преди началото на ударите Оман заяви, че Иран се е съгласил да не натрупва запаси от обогатен уран.

Външният министър на Оман Бадр бин Хамад Ал Бусаиди определи това като "значителен пробив" – само часове преди ударите на САЩ и Израел да поразят няколко ирански града.

"Най-важното постижение, според мен, е споразумението, че Иран никога няма да притежава ядрени материали, с които да създаде бомба”, заяви оманският външен министър след посредничеството в третия кръг от непреки преговори между САЩ и Иран.

"Ако крайната цел е да се гарантира завинаги, че Иран не може да има ядрена бомба, мисля, че сме решили този проблем чрез тези преговори, като се споразумяхме за много важен пробив, който никога преди не е бил постиган", подчерта той.

Оманският дипломат заяви, че вярва, че всички въпроси в споразумението между Иран и САЩ могат да бъдат решени "по мирен и всеобхватен начин" в рамките на няколко месеца.

"Мирното споразумение е по силите ни... ако просто дадем на дипломацията необходимото пространство, за да го постигне", добави той.

