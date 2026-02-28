ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емил Дечев: Смените на директори на областни дирек...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22377996 www.24chasa.bg

Авиокомпании спират редица полети заради атаката на САЩ и Израел по Иран

3448
Самолет Снимка: Рixabay

Мащабната военна операция на САЩ и Израел по Иран принуди редица авиокомпании да отменят полети в региона, съобщи "Гардиън".

"Уиз Еър" преустанови всички полети до и от Израел, Дубай и Абу Даби в ОАЕ и Аман в Йордания до 7 март.

Луфтханза спира полетите до и от Дубай, както и до Тел Авив, Бейрут и Мускат този уикенд.

KLM отмени полетите от Амстердам до Тел Авив.

Авиокомпания Oman Air преустанови всички полети до Иран и Израел. Кувейт е спрял всички полети до Иран до второ нареждане.

Израел, очаквано, отмени всички граждански полети и затвори въздушното си пространство.

Самолет Снимка: Рixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите