Авиокомпании спират редица полети заради атаката на САЩ и Израел по Иран

Мащабната военна операция на САЩ и Израел по Иран принуди редица авиокомпании да отменят полети в региона, съобщи "Гардиън".
"Уиз Еър" преустанови всички полети до и от Израел, Дубай и Абу Даби в ОАЕ и Аман в Йордания до 7 март.
Луфтханза спира полетите до и от Дубай, както и до Тел Авив, Бейрут и Мускат този уикенд.
KLM отмени полетите от Амстердам до Тел Авив.
Авиокомпания Oman Air преустанови всички полети до Иран и Израел. Кувейт е спрял всички полети до Иран до второ нареждане.
Израел, очаквано, отмени всички граждански полети и затвори въздушното си пространство.