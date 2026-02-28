Авиокомпании спират редица полети заради атаката на САЩ и Израел по Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мащабната военна операция на САЩ и Израел по Иран принуди редица авиокомпании да отменят полети в региона, съобщи "Гардиън".

"Уиз Еър" преустанови всички полети до и от Израел, Дубай и Абу Даби в ОАЕ и Аман в Йордания до 7 март.

Луфтханза спира полетите до и от Дубай, както и до Тел Авив, Бейрут и Мускат този уикенд.

KLM отмени полетите от Амстердам до Тел Авив.

Авиокомпания Oman Air преустанови всички полети до Иран и Израел. Кувейт е спрял всички полети до Иран до второ нареждане.

Израел, очаквано, отмени всички граждански полети и затвори въздушното си пространство.