66 организации призоваха парламента на Румъния да приеме закон за гражданското партньорство

Общо 66 организации на гражданското общество, включително ЛГБТК+ асоциацията "MozaiQ", и десетки публични фигури поискаха от парламента на Румъния да приеме спешно проектозакони за гражданското партньорство, инициирани през 2019 г., които биха създали рамка за законово признаване на всички несемейни двойки в Румъния, включително еднополовите, съобщава телевизия Диджи 24 и БТА.

Призивът идва, след като по-рано тази седмица Сорин Гриндяну, лидер на най-голямата партия в управляващата коалиция - Социалдемократическа партия (СДП), заяви, че ако стане премиер, ще приложи решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за признаване на гей браковете.

"Моята гледна точка е, че всеки вкъщи има право да прави каквото си иска, стига да не засяга свободите на другия", заяви Гриндяну в интервю за Джи4Медия в сряда, като добави, че хората от ЛГБТК+ общността трябва да имат същите права като останалите.

Попитан дали, ако стане премиер, би приложил решението на ЕСПЧ от 2023 г., което изисква от Румъния да признае еднополовите семейства, лидерът на СДП отговори положително. "Да. Дори се чудя. Чисто и просто не знам защо досега не е приложено", каза Гриндяну.

Телевизията напомня, че законодателно предложение за гражданското партньорство беше внесено в парламента през 2019 г. и след като беше отхвърлено от Сената като първа сезирана камара, остана в парламентарна процедура. Същата година беше внесено още едно предложение по темата и също беше отхвърлено от Сената, оставайки в парламентарна процедура.

Асоциацията "MozaiQ" и други неправителствени организации, които подкрепят гражданското партньорство, стартираха петиция в опит да убедят парламента да приеме закон в този смисъл, напомня Диджи 24.

През 2023 г. Европейския съд по правата на човека обяви окончателно решение по делото "Бухучану и други срещу Румъния", задължавайки страната да осигури законово признаване на еднополовите двойки. Решението дойде след като през 2018 г. Съдът на ЕС се произнесе по делото "Коман-Хамилтън", като постанови, че Румъния трябва да признава - с цел право на пребиваване - еднополовите бракове, сключени в други членки на ЕС.