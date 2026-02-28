ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емил Дечев: Смените на директори на областни дирек...

Иран удари военни бази на САЩ в Бахрейн и ОАЕ (Видео)

Кадър: X @twauorg

Иран удари американската военноморска база в Бахрейн с балистични ракети в отговор на съвместната атака на САЩ и Израел, съобщиха "Тасним" и "Фарс".

Кадри на агенции и в социалните мрежи показват гъст дим, издигащ се над съоръжението, в което се помещава щабът на Пети флот на ВМС на САЩ.

В същото време Катар прихвана две ирански ракети над своята територия, потвърди катарски служител, докато в столицата на ОАЕ Абу Даби бяха съобщени експлозии, а в Йордания и Бахрейн се чуха сирени.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн призова гражданите и жителите да "запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място", след като сирени за тревога бяха активирани в цялата страна.

Властите в Бахрейн също така призоваха гражданите да "използват главните пътища само когато е необходимо, за да се поддържа обществената безопасност и да се позволи на властите да действат ефективно".

Бахрейн е ключов съюзник на САЩ в Персийския залив и постоянен домакин на щаба на Пети флот на ВМС на САЩ и Централното командване на ВМС на САЩ в столицата Манама.

Ескалацията на военното напрежение в региона расте много бързо, като освен в Бахрейн ирански балистични ракети са ударили и военновъздушната база Ал Дафра в ОАЕ.

Авиобазата, разположена южно от Абу Даби, е домакин на сили на ОАЕ, както и на американски военен персонал. Тя служи като ключово място за операциите на Централното командване на САЩ в региона.

Ирански служител заяви пред Ройтерс, че Техеран е способен да атакува всички американски бази и интереси в региона.

Кадър: X @twauorg

