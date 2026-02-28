Ливанският премиер призова страната му да не бъде въвличана в авантюри

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви днес, че няма да приеме никой да въвлече "страната в авантюри, които заплашват сигурността и единството ѝ" в индиректно послание към ливанската шиитска групировка "Хизбула", предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"В светлината на сериозния развой на събитията в региона за пореден път призовавам всички ливанци да постъпват с мъдрост и патриотизъм и да поставят интересите на ливанския народ над всяко друго съображение", се казва в изявлението на Салам, изпратено до Ройтерс.

"Поддържам позицията, че ние няма да приемем никой да въвлече страната в авантюри, които застрашават сигурността и единството ѝ", заявява ливанският премиер в контекста на днешните удари срещу Иран.

Генералният секретар на "Хизбула" Наим Касем вече предупреди, че движението няма да остане безучастно, ако Иран бъде нападнат от САЩ или Израел, припомня ДПА.