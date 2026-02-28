ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емил Дечев: Смените на директори на областни дирек...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22378180 www.24chasa.bg

Ливанският премиер призова страната му да не бъде въвличана в авантюри

3212
Науаф Салам КАДЪР: Екс/@nawafasalam

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви днес, че няма да приеме никой да въвлече "страната в авантюри, които заплашват сигурността и единството ѝ" в индиректно послание към ливанската шиитска групировка "Хизбула", предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"В светлината на сериозния развой на събитията в региона за пореден път призовавам всички ливанци да постъпват с мъдрост и патриотизъм и да поставят интересите на ливанския народ над всяко друго съображение", се казва в изявлението на Салам, изпратено до Ройтерс.

"Поддържам позицията, че ние няма да приемем никой да въвлече страната в авантюри, които застрашават сигурността и единството ѝ", заявява ливанският премиер в контекста на днешните удари срещу Иран.

Генералният секретар на "Хизбула" Наим Касем вече предупреди, че движението няма да остане безучастно, ако Иран бъде нападнат от САЩ или Израел, припомня ДПА.

 

Науаф Салам КАДЪР: Екс/@nawafasalam

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите