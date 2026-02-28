ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция свиква правителствения Съвет за национална сигурност след атаките в Иран

Гърция Снимка: 24 часа архив

Правителственият Съвет за национална сигурност на Гърция - най-висшият орган на страната по въпросите на външната политика и отбраната, ще се събере на извънредно заседание тази вечер след последните развития в Близкия изток, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Заседанието ще се състои в правителствената резиденция "Максимос" и ще бъде председателствано от премиера Кириакос Мицотакис.

По-рано днес Съединените щати и Израел предприеха атаки срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран,съобщава БТА.

Вчера гръцкото външно министерство препоръча на гражданите на страната да избягват пътувания в Иран, Израел и палестинските територии.

Гърция

