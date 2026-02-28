Експерт: Очаквам и морска блокада на Иран

Очаквам, че ще има и морска блокада, заяви пред БНР журналистът Руслан Трад относно обявената от Израел превантивна атака срещу Иран.

Според него събитията не са изненадващи. "Много пъти сме говорили, че отиваме към такава ескалация, още когато приключи първата война между Израел и Иран, защото нито една от страните, които участваха и те са същите и в момента - САЩ, Израел и Иран, не са готови да спрат ескалацията, тъй като не са постигнати основните искания един към друг", обясни той и отбеляза също, че преговорите не вървят още от първия кръг.

"Сега единствената неизвестна е колко точно ще продължи тази кампания. Всички сектори се готвим за многоседмична кампания с много слоеве на атаки", заяви Трад по БНР. По думите му има индикации, че петролната индустрия е една от целите, което ще има глобални последици.

Първата вълна от удари засегна основно военна инфраструктура, отбеляза журналистът и добави:

"Тепърва ще виждаме такива удари. Те продължават и в момента. Вече има потвърдено използване и на американски самолети, не само на Израел".

Според него решенията на Тръмп ще имат сериозно развитие в следващите дни.

Все още няма информация Иран да отвръща на ударите, но е в готовност да направи това, подчерта Руслан Трад и обясни:

"Има възможност Иран да отвърне военно, въпреки че е по-слаб от чисто военен смисъл. Това нека да не се заблуждава аудиторията, че Иран няма козове, които да използва - има такива, включително с атаки посредством съюзнически сили, но също може да използва структури, които са на територията на европейски страни. Тръмп намекна, че Иран е готвел да атакува и европейските приятели. Но Иран би направил нещо такова при отчаяние - нещо, което в момента се очертава като възможност за Иран предвид официалната военна кампания срещу Техеран".

Европейската територия за момента не е в опасност, чисто стратегически и тактически, смята журналистът.

По думите му Турция вече е активирана като щит, който да защитава Европа и други натовски страни. Турската армия е приведена в готовност, изтъкна той. Но основна цел на ирански удари ще бъдат израелски цели и позиции на САЩ в Близкия изток, подчерта Трад.