Спряха интернета в Иран

Интернет достъпът в Иран е почти напълно спрян в по време на американско-израелските удари, съобщава NetBlocks. Според данните от наблюдението активността в мрежата в страната е спаднала до около 4% от обичайните стойности, което на практика означава почти пълно прекъсване.

От организацията отбелязват, че случилото се съвпада с военните действия на САЩ и Израел и напомня на мерките, предприети от Техеран по време на миналогодишния конфликт с Израел.

По същото време иранската държавна агенция Fars News Agency съобщи, че паралелно с ударите на Израел и САЩ страната е била подложена на „мащабна вълна от кибератаки и хакерски операции".

Според информацията са отчетени смущения в работата на държавни информационни структури. Хакнати са били сайтовете на IRNA и ISNA, а други онлайн ресурси изпитват затруднения с достъпа. При опит за отваряне на портала на Mehr News Agency се визуализира съобщение за грешка 403 – „достъпът е забранен".