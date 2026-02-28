ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иранската армия с послание към САЩ и Израел: Ще им дадем исторически урок

Следи от прехванати ракети над Йерусалим. СНИМКА: РОЙТЕРС

Иранската армия заяви, че ще даде "исторически урок" на Израел и САЩ, които по-рано днес започнаха мащабната военна операция "Ревящ лъв".

"Всяка база, където и да е в региона, която подпомага Израел, ще бъде мишена на свещената Ислямска република и нашите въоръжени сили. Няма да проявим никакво колебание", заяви старшият говорител на въоръжените сили, бригаден генерал Аболфазл Шекарчи, съобщиха ирански държавни медии.

Техеран явно не губи време - преди минути израелската армия потвърди, че нова вълна от ирански ракети е била насочена към страната. "В момента израелските военновъздушни сили действат за прехващане и нанасяне на удари по заплахи, където е необходимо, за да ги премахнат", пише IDF в каналите си в телеграм.

Следи от прехванати ракети над Йерусалим. СНИМКА: РОЙТЕРС

