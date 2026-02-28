Ракети са били насочени по US военна база в Иракски Кюрдистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военни самолети и ракети бяха забелязани да преминават през иракското въздушно пространство, докато Израел и САЩ нанасяха удари по Иран, предаде Франс прес, като се позова на иракски военен източник.

„Нашите сили засякоха израелски военни самолети, които преминаха през въздушното пространство над Багдад и други иракски провинции", заяви военният източник, добавяйки, че са забелязани и ракети, прелитащи над северната провинция Киркук.

Малко след това източници от иракските сили за сигурност заявиха, че ракети са били насочени по американска военна база в Иракски Кюрдистан, предаде Ройтерс, цитиран от БТА. После беше уточнено, че ракетите са били насочени срещу военните в базата близо до летището в Ербил.

Същевременно най-малко двама бойци на иракската групировка "Хашд Шааби" бяха убити, а трима други сериозно ранени след най-малко четири експлозии, станали след въздушни удари в Джурф ал-Сахар, южно от Багдад, съобщи в събота говорител на иракските Народни мобилизационни сили, пред Ройтерс.

"Хашд ал-Шааби" е съставена основно от шиитски паравоенни формирования, които формално са интегрирани в иракските държавни сили за сигурност и включват няколко групи, лоялни на Иран, припомня Ройтерс.