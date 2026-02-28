Реза Пахлави: Окончателната победа в Иран е близо

Реза Пахлави, синът на последния ирански монарх, свален през 1979 г., заяви днес, че е уверен в победата срещу Ислямската република, след като САЩ и Израел предприеха атаки срещу страната, предаде Франс прес и БТА.

"Много сме близо до окончателна победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим и преустроим Иран", заяви във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, Пахлави, който живее в изгнание в района на Вашингтон.

Пахлави, който призовава за светска демокрация в Иран, но не се ползва с всеобща подкрепа сред критиците на Ислямската република, призова иранците да бъдат търпеливи, но и да излязат на улицата, когато моментът настъпи.

"В тези трудни часове и дни трябва повече от всякога да останем фокусирани върху крайната си цел: да си върнем Иран", посочи още той.

"Моля ви да останете у дома си засега и да се грижите за безопасността си. Бъдете бдителни и готови, за да можете в подходящия момент – който ще ви съобщя точно – да излезете отново на улицата за финалната акция", призова Пахлави.

През януари иранското правителство потуши с кръвопролития народни бунтове, които представляваха една от най-големите заплахи за властта му от революцията през 1979 г., която свали прозападния шах, отбелязва АФП.