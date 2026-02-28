Паднали отломки убиха човек в Абу Даби по време на атаката от Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обединените арабски емирства (ОАЕ) са били атакувани от Иран с балистични ракети, част от които са били прехванати от противовъздушната отбраната, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от в. "Нешънъл" и БТА.

Падащи шрапнели са причинили щети и са убили гражданин на азиатска държава в жилищен район в столицата Абу Даби, се добавя в изявлението.

Министерството на вътрешните работи на ОАЕ остава на „най-високо ниво на готовност да предприеме всички необходими предпазни мерки“, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви война на Иран.

„Министерството заявява, че сигурността и безопасността на гражданите, жителите и посетителите в цялата страна остават негов основен приоритет, като по този начин се подчертава непоколебимият му ангажимент за поддържане на обществената безопасност и стабилност,“ се посочва в изявлението. От институцията призоваха обществеността да търси информация само от официални източници.