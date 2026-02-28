ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция предупреди гражданите си в Иран: Не излизай...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22378603 www.24chasa.bg

Паднали отломки убиха човек в Абу Даби по време на атаката от Иран

2692
снимка: Ройтерс

Обединените арабски емирства (ОАЕ) са били атакувани от Иран с балистични ракети, част от които са били прехванати от противовъздушната отбраната, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от в. "Нешънъл" и БТА.

Падащи шрапнели  са причинили щети и са убили гражданин на азиатска държава в жилищен район в столицата Абу Даби, се добавя в изявлението.

Министерството на вътрешните работи на ОАЕ остава на „най-високо ниво на готовност да предприеме всички необходими предпазни мерки“, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви война на Иран.

„Министерството заявява, че сигурността и безопасността на гражданите, жителите и посетителите в цялата страна остават негов основен приоритет, като по този начин се подчертава непоколебимият му ангажимент за поддържане на обществената безопасност и стабилност,“ се посочва в изявлението. От институцията призоваха обществеността да търси информация само от официални източници.

снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите