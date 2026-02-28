ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция предупреди гражданите си в Иран: Не излизай...

Иракско прокси на Иран заплаши US бази в региона

СНИМКА: Pixabay

Подкрепяната от Иран иракска паравоенна групировка „Катаиб Хизбула" -  заяви, че скоро ще започне да атакува американски бази в отговор на атаките на САЩ и Израел.

"Катаиб Хизбула" е една от най-големите групировки в рамките на Народните мобилизационни сили (НМФ), основани през 2014 г., за да спрат светкавичното настъпление на "Ислямска държава" по това време, пише "Ал Джазира". Макар че формално са част от иракските сили за сигурност, "Катаиб Хизбула" се смята за прокси на Иран.

Двама бойци от групировката бяха убити при въздушни удари край Джурф ал-Сахер в Южен Ирак.

СНИМКА: Pixabay

