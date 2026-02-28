Ким Чен Ун заведе дъщеря си на стрелбище (Снимки)

Снимки от стрелбище на севернокорейският лидер Ким Чен Ун и 13-годишната дъщеря му отново подхрани спекулациите, че младото момиче се подготвя за по-значима публична роля в бъдеще.

Ким е подарил пушки на висши военни в знак на признателност за службата им към управляващата партия. След церемонията той, дъщеря му и сестра му Ким Йо чонг са изпробвали оръжията на стрелбището в присъствието на официални лица.

Един от публикуваните кадри, анализиран от Си Ен Ен, е бил отбелязан като възможно манипулиран чрез изкуствен интелект. На снимката се вижда момичето, за което се предполага, че се казва Ким Чжу Е и е в ранна тийнейджърска възраст, докато стреля със снайперска пушка.

Според съобщението на държавната агенция KCNA, Ким Чен Ун лично е подготвил подаръците – „снайперска пушка от ново поколение" – за ключови военни ръководители, като я е определил като „наистина прекрасно оръжие".

Събитието на стрелбището се е състояло след приключването на конгрес на Workers' Party of Korea – до голяма степен формално политическо събиране на елита на Северна Корея, по време на което лидерството на Ким е било потвърдено с единодушно гласуване.