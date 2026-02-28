ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция предупреди гражданите си в Иран: Не излизай...

Русия: САЩ и Израел отново поеха по пътя на опасна авантюра, която може да предизвика „катастрофа“

Русия

Русия осъди ударите на САЩ и Израел срещу Иран, определяйки ги като „опасна авантюра“, която може да предизвика „катастрофа“ в региона.

„Вашингтон и Тел Авив отново поеха по пътя на опасна авантюра, която бързо приближава региона до ръба на хуманитарна, икономическа и — това не може да бъде изключено — радиологична катастрофа“, се казва в изявление на руското външно министерство.

„Намеренията на агресорите са ясни и открито заявени: да разрушат конституционния ред и да свалят правителството на държава, която намират за нежелана, защото е отказала да се подчини на диктата на силата и хегемонизма“, се допълва в позицията, съобщи бТВ.

Русия

