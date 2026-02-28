ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция предупреди гражданите си в Иран: Не излизай...

Турция предупреди гражданите си в Иран: Не излизайте навън

СНИМКА: Pixabay

Министерството на външните работи на Република Турция е отправило предупреждение към турските граждани в Иран във връзка със сигурността им, след като Съединените щати и Израел предприеха удари срещу Иран.

Министерството предупреждава турските граждани да бъдат внимателни, да се въздържат да излизат навън, да избягват да бъдат в близост до военни сгради и места, където се събират много хора, предаде БТА.

Също така ведомството препоръчва на гражданите да не предприемат пътувания до Иран с изключение на спешни случаи.

В същото време се посочва, че са отворени граничните пунктове по сухопътната граница с Иран Есендере, Капъкьой и Гюрбулак.

Турското външно министерство публикува на интернет страницата си телефоните и адресите за връзка с дипломатическите представителства - общо четири на територията на Иран.

По-рано днес бе съобщено, че редица авиокомпании, включително турският национален авиопревозвач "Търкиш еърлайнс" и турски частни авиокомпании, са спрели полетите до Иран и други страни в региона.

