ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН осъди ударите в Близкия изток и призова всички...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22378955 www.24chasa.bg

Тити Папазов пред "24 часа" от Израел: В безопасност съм - крием се на ниво минус 4

Александра Николаева

[email protected]

12148
Тити Папазов

Летището е затворено. Намирам се в апартамента, където живее треньорът на "Апоел Тел Авив". Сега съм на ниво минус 4 , където има сигурност. Чакам да се намери решение как бързо да се приберем до България.

Това каза пред "24 часа" президентът на баскетболния "Левски" Константин Папазов (Тити Папазов), който в момента е блокиран в Израел.

Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм, няма повод за притеснение, каза още Папазов.     

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара с балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

Тити Папазов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите