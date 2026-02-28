Тити Папазов пред "24 часа" от Израел: В безопасност съм - крием се на ниво минус 4

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Летището е затворено. Намирам се в апартамента, където живее треньорът на "Апоел Тел Авив". Сега съм на ниво минус 4 , където има сигурност. Чакам да се намери решение как бързо да се приберем до България.

Това каза пред "24 часа" президентът на баскетболния "Левски" Константин Папазов (Тити Папазов), който в момента е блокиран в Израел.

Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм, няма повод за притеснение, каза още Папазов.

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара с балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства.