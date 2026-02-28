Израел призовава 70 хил. резервисти, предимно от противовъздушната отбрана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел ще прати призовки на около 70 000 резервисти, предимно специалисти по противовъздушна отбрана, заяви днес военен говорител, цитиран от ДПА.

"Ще има и силно присъствие по нашите граници", каза говорителят пред журналисти, предаде БТА.

Израел започна днес съвместна военна операция със САЩ, нанасяйки удари по Иран.

Говорителят заяви, че военните са подготвени за "различни сценарии" по отношение на защитата на границите и евентуални атаки срещу Израел от страна на съюзниците на Иран.

На въпрос колко ще продължи мобилизацията и разполагането на израелски военнослужещи той отговори: "Докогато е необходимо."

Говорителят каза, че Иран досега е изстрелял десетки ракети по Израел, "но не е имало сериозни попадения".

Що се отнася до израелските атаки срещу Иран, той посочи: "Отначало ударите ни бяха насочени към цели, имащи връзка с нашата свобода на действие." Други удари са били "по обекти от голямо значение, както и по участници в плана за "унищожаване на Израел", допълни той, отказвайки да предостави подробности.