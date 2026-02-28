Ливанският премиер призова страната му да не бъде въвличана в "авантюри"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви днес, че няма да приеме никой да въвлече "страната в авантюри, които заплашват сигурността и единството ѝ" в индиректно послание към ливанската шиитска групировка "Хизбула", предаде Ройтерс.

"В светлината на сериозния развой на събитията в региона за пореден път призовавам всички ливанци да постъпват с мъдрост и патриотизъм и да поставят интересите на ливанския народ над всяко друго съображение", се казва в изявлението на Салам, изпратено до Ройтерс.

"Поддържам позицията, че ние няма да приемем никой да въвлече страната в авантюри, които застрашават сигурността и единството ѝ", заяви ливанският премиер в контекста на днешните удари срещу Иран, пише БТА.

Генералният секретар на "Хизбула" Наим Касем вече предупреди, че движението няма да остане безучастно, ако Иран бъде нападнат от САЩ или Израел, припомня ДПА.

Ливанското шиитско движение обяви днес, че реч на неговия лидер Касем, насрочена за 13:00 ч. местно време днес (също и българско), е била отменена заради "развоя на събитията", информира Франс прес.

Същевременно ливанският президент Жозеф Аюн заяви в прессъобщение, че "е необходимо да се спестят на Ливан катастрофите от задгранични конфликти".

Специалната координаторка на ООН за Ливан Жанин Хенис-Пласхарт призова "всички партии в Ливан" да "поставят на първо място - на думи и на дела - необходимостта страната и нейният народ да бъдат защитени от развоя на регионалните конфликти".

Малко преди Израел и САЩ да започнат да обстрелват Иран днес, Израел обяви, че силитe му са се насочили към "инфструктурни" обекти на "Хизбула" в Южен Ливан. Мишена на операциите са били планински райони, в които "Хизбула" има силно присъствие, информира ливанската новинарска агенция ННА.