Макрон зове за спешно заседание на ООН заради ескалацията в Близкия изток

Френският президент Еманюел Макрон призова за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, като заяви, че избухването на война между САЩ, Израел и Иран има „сериозни последствия" за международния мир и сигурност, предадоха световните агенции.

"Избухването на войната между Съединените щати, Израел и Иран има сериозни последствия за международния мир и сигурност. В този решаващ момент се вземат всички мерки за сигурността на националната територия и за безопасността на нашите сънародници, както и на нашите обекти в Близкия изток. Франция е също така готова да предостави необходимите средства за защита на своите най-близки партньори според тяхното искане", казва Макрон в послание на английски и френски в "Екс".

"Текущата ескалация е опасна за всички. Тя трябва да спре. Иранският режим трябва да разбере, че вече няма друга опция освен да се включи в добросъвестни преговори за прекратяване на ядрената и балистичната си програма, както и на действията си, които дестабилизират региона. Това е абсолютно необходимо за сигурността на всички в Близкия изток", допълва той, пише БТА.

"Иранският народ също така трябва да има възможност да изгражда своето бъдеще свободно", подчертава френският лидер и допълва, че "кланетата, извършени от ислямския режим, го дисквалифицират и налагат думата да бъде върната на народа. Колкото по-скоро, толкова по-добре".

Придържайки се към своите принципи и осъзнавайки международните си отговорности, Франция настоява за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, каза Макрон и добави, че е в тясна връзка с европейските партньори и с приятелите в Близкия изток.