Хутите се заканиха да атакуват кораби в Червено море

Хутите се заканиха да възобновят атаките срещу кораби в Червено море и срещу Израел, предаде Асошиейтед прес, като се позова на двама високопоставени представители на подкрепяната от Иран йеменска групировка.

Хутите разкритикуваха строго въздушните удари, които САЩ и Израел започнаха да нанасят по Иран.

"Хамас", от своя страна, осъди "американско-ционистката агресия", съобщи Франс прес.

Палестинското ислямистко движение, което също е съюзник на Иран, определи ударите като "атака срещу целия регион", предаде БТА.

По-рано проиранската паравоенна групировка в Ирак "Катаиб Хизбула" заплаши да обстрелва незабавно американски военни бази.

Ливанският премиер Науаф Салам предупреди, че няма да допусне никой да въвлече "страната в авантюри, които заплашват сигурността и единството ѝ".

Ройтерс определя това негово изявление като завоалиран намек към "Хизбула".

Лидерът на подкрепяното от Иран ливанско движение Наим Касем междувременно отмени планирана за днес своя реч, която трябваше да бъде предавана по телевизията.