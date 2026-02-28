Турските власти спипаха близо 300 кг наркотици в Истанбул

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При операция на турските власти срещу наркотрафика са конфискувани в Истанбул 284 кг наркотици от различни видове. Задържани са трима души, които са заподозрени в трафик и разпространение на наркотици.

По информация на турската държавна телевизия ТРТ Хабер операцията е осъществена от екипи на Отдела за борба срещу наркотрафика към Дирекцията по сигурността в Истанбул в координация с разузнавателния отдел на Дирекцията по сигурността.

Въз основа на постъпилите разузнавателни данни екипите предприели операция срещу няколко набелязани адреси в района Бююкчекмедже.

При операциите са иззети общо 284 кг синтетични наркотици, между които 225 кг наркотик в течна форма и 59,2 кг метамфетамин на кристали.

Задържани са трима души в предварителен арест на полицията, чиито имена не се съобщават. Продължава разпитът на задържаните лица, разследват се връзките им в страната и в чужбина, посочва телевизията.