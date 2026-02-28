ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН осъди ударите в Близкия изток и призова всички...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22379096 www.24chasa.bg

Иран: Поне 57 ученички загинаха при израелската атака срещу училище в Иран

6952
СНИМКА: Pixabay

Израелски удар по девическо училище в иранския град Минаб, провинция Хормозган, е причинил смъртта на най-малко 57 ученички, а 60 са били ранени, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Губернаторът на провинцията Мохамад Радмер потвърди пред ИРНА, че училището „Шаджарейе Таябе" е било директно атакувано и че немалко момичета са загинали, предаде БТА.

Той също така посочи, че 53 ученички все още са под развалините.

Радмер каза, че в училището се провеждат спасителни и помощни операции, добавяйки, че ситуацията със сигурността в града е под контрол.

САЩ и Израел нанесаха ракетни удари срещу Иран тази сутрин. Въоръжените сили на Ислямската република предприеха масирани ответни удари, насочени към Израел и американски военни бази в региона, с балистични ракети и дронове.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите