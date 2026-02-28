Израел обяви извънредно положение - затвори училищата и забрани събиранията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел забрани публичните събирания, затвори училищата и работните помещения и прехвърли болнични пациенти в подземни съоръжения днес заради ответните ирански удари по страната в отговор на израелско-американска операция срещу иранската територия, предаде Ройтерс.

Министърът на отбраната Израел Кац обяви извънредно положение в цялата страна, предупреждавайки обществеността за нови ирански атаки с ракети и дронове. Армията нареди на гражданите да следват указанията за поведение при извънредни ситуации.

Силите за отбрана обявиха, че десетки хиляди резервисти ще получат призовки. Целта е и укрепване на сухопътните граници, пише БТА.

Полицията призова да се избягват пътувания, които не са спешни, за да се позволи на превозните средства за сигурност и спешна помощ да се движат свободно.

Усещайки се защитени от усъвършенстваната система за противовъздушна отбрана, някои израелци отидоха на плажа в Тел Авив в събота преди "първата иранска реакция“, като заявиха, че се чувстват в безопасност и подкрепят операцията срещу Иран, описва в репортаж Ройтерс.

"Крайно време беше“, каза Шира Дорани, докато се разхождаше по средиземноморската крайбрежна алея на Тел Авив. На плажа 43-годишната Маян Елиаси заяви, че израелските удари срещу Иран са били необходими, "за да се докаже, че сме силни“. "Не се страхуваме и сме тук, за да защитим земята си“, посочи тя.

Тел Авив, където се намират няколко военни обекта, бе подложен на редица ирански удари по време на 12-дневната война миналата година, припомня Ройтерс.

В Йерусалим хора бяха видени да бързат да се запасят с храна и да теглят пари, докато отекваха експлозии от изстрелваните от противовъздушната отбрана прехващачи на ракети, посочва Ройтерс.