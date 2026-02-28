Катар, Оман и Саудитска Арабия призоваха за незабавно прекратяване на ескалацията в Близкия изток

Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман призоваха за незабавно прекратяване на ескалацията в Близкия изток след атаката на Израел и САЩ срещу Иран, която предизвика ответни удари от страна на Техеран, предаде Франс прес.

По време на телефонен разговор "двете страни са подчертали необходимостта от незабавно прекратяване на всякакви действия, водещи до ескалация, и призоваха за връщане към масата за преговори, за да бъде запазена регионалната сигурност и за да се предотврати прерастването на бойните действия в по-големи конфронтации", съобщи канцеларията на емира на Катар, предаде БТА.

Министърът на външните работи на Оман Бадър Албусайди, който е и посредник в преговорите между САЩ и Иран от началото на този месец, изрази разочарование, че преговорите са били "саботирани", след като Израел и САЩ удариха Иран.

"Потресен съм. Активните и сериозни преговори отново бяха саботирани", написа Албусайди в публикация в социалната мрежа "Екс". "Призовавам САЩ да не се увличат повече. Това не е вашата война", допълни той.

Министърът изрази също дълбокото си съжаление след израело-американската военна операция срещу Ислямската република и предупреди за опасността от влошаване на конфликта, което може да доведе до сериозни последици за региона на Близкия изток.

Оман призова също така "всички страни да прекратят незабавно военните операции" и настоя за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН за налагане на споразумение за прекратяване на огъня.