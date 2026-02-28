ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Велислав Величков влиза в листите на ПП

МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия Изток

Предвид ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток, рискът за всички държави от региона и Иран към момента е на ниво 5, свързано с предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си. Става дума за Иран, Израел, Ливан, Йордания, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Палестина.

От Ситуационния център на външното министерство приканват намиращите се в региона български граждани да се регистрират в рубриката „Пътувам за", използвайки бутона „Пътувам за" в горния десен ъгъл на уебстраницата на МВнР.

По-рано днес световните агенции предадоха за военна ескалация между Израел и Иран.

Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция.

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи заяви, че Техеран е принуден да нанесе удар по източника на агресията срещу страната, предупреждавайки, че всяка точка в региона, която бъде използвана от САЩ срещу Иран, ще бъде легитимна цел на Ислямската република, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Иран вече нанася ответни удари срещу Израел, Кувейт, Обединените арабски емирства.

