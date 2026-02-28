Украинският външен министър: Русия не постигна целите на зимния си енергиен терор

Благодарение на украинската устойчивост и на силната подкрепа на партньорите, в това число Нидерландия, Русия не успя да постигне целите на своята агресия посредством енергийния си терор през зимата. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига на съвместна пресконференция с нидерландския си колега Том Берендсен в Киев, предаде Укринформ.

Сибига подчерта, че Нидерландия е един от лидерите във военната, енергийната, финансовата и хуманитарната подкрепа на Украйна. Той отбеляза, че по време на днешните разговори двете страни са имали подробни дискусии за енергийното сътрудничество, пише БТА.

В този контекст Сибига припомни, че само през последните месеци Нидерландия е отпуснала на Украйна 23 милиона евро за енергийни нужди, включително 4 големи и 19 малки трансформатора, както и 35 милиона евро главно за фотоволтаични системи.

"Днес е последният ден на зимата и това е добра новина. Утре започва календарната пролет. Това означава, че руският зимен терор е претърпял провал. За пореден път Москва не постигна целите на своята агресия, а Украйна, заедно със своите съюзници, осуети плановете на агресора. Благодарни сме на всички наши партньори за това", каза външният министър на Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че вече са разработени планове за възстановяване и обновяване на защитата на енергийната инфраструктура, които ще бъдат одобрени на държавно ниво, припомня Укринформ.