Висши служители от Израел: Хаменей е или мъртъв, или ранен

"Ревящ лъв" порази резиденцията на аятолаха, но Техеран твърди, че той е на сигурно място

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей "вече не е сред нас", но "още чакаме официално потвърждение".

Това коментира пред израелската телевизия N12 висш израелски служител. Той заяви, че "ще паднем от стола, ако Хаменей се появи на живо по телевизията". Трябва все пак да се отбележи, че тази оценка е ранна.

При мащабната военна операция на САЩ и Израел срещу Иран, наречена "Ревящ лъв", е била поразена резиденцията на Хаменей. След като сателитни снимки показаха скалата на разрушенията, ирански служител коментира пред Ройтерс, че Хаменей е напуснал Техеран и е на сигурно място.

Ирански официални лица обещаха да публикуват запис от Хаменей скоро.

В същото време пред "Джерусалем пост" висши израелски служители заявиха, че Хаменей е "прекъснал всякаква комуникация и няма сигурност за съдбата му".

Предварителната им оценка е, че аятолахът е бил ранен при удара, което малко се разминава с версията на N12. Засега няма официално потвърждение от израелски, американски или ирански източници.

Пред Ен Би Си външният министър на Иран Абас Арагчи посочи: "Доколкото знам, както върховният лидер (Хаменей), така и президентът (Масуд Пезешкиан) са живи".

Съдбата на аятолаха все още е в сферата на предположенията, а същото може да се каже и за други фигури от иранския военен елит.

Смята се, че министърът на отбраната на Иран Амир Насирзаде и командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Мохамед Пакпур са били убити при израелските атаки, съобщиха за Ройтерс два източника, запознати с военните операции на Израел, както и друг регионален източник.