ООН осъди ударите в Близкия Изток и призова всички страни да действат разумно

2800
Фолкер Тюрк Снимка: Twitter/@UN Human Rights

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк осъди ударите, извършени днес в Близкия изток, и призова всички страни да се върнат към преговорите, заявявайки, че тези атаки ще причинят само разрушения и човешки страдания, предаде БТА.

„Осъждам военните удари, извършени тази сутрин в Иран от Израел и САЩ, както и последвалите ответни удари от страна на Иран. Както винаги във всеки въоръжен конфликт, цивилните са тези, които в крайна сметка плащат крайната цена“, каза Тюрк в изявление, цитирано от Франс прес.

„Бомбите и ракетите не са решение при уреждане на спорове. Те причиняват само смърт, разрушения и човешки страдания“, добави той.

„За да се избегнат тези ужасни последици за цивилните, призовавам за сдържаност и настоятелно призовавам всички страни да проявят разум, да успокоят ситуацията и да се върнат на масата за преговори, където активно търсеха решение само няколко часа по-рано“, добави върховният комисар на ООН по правата на човека. 

