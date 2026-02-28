ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отмениха билети по 20 лири за концерт на Хари Стай...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22379422 www.24chasa.bg

Ройтерс: Иранският министър на отбраната и командващият елитните гвардейци са убити

6624
Ройтерс: Иранският министър на отбраната и командващият елитните революционни гвардейци са били убити. СНИМКА: РОЙТЕРС

Иранският министър на отбраната Азиз Насирзаде и командващият елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур са били убити при израелски удари, предаде Ройтерс, като се позова на три източника, запознати с въпроса.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи каза малко след това, че страната му може и да е загубила "един или двама командири, но почти всички високопоставени представители на властите са живи и в безопасност", пише БТА.

По-рано израелската армия обяви, че е взела на мушка представители на иранското ръководство, като е бомбардирала редица места в столицата Техеран, когато е започнала координираната със САЩ атака срещу Иран тази сутрин, отбелязва ДПА.

Иранският върховен ръководител аятолах Али Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан са били мишена на съвместните американско-израелски нападения, каза израелски представител, цитиран от Ройтерс. Той не даде подробности.

По-рано ирански новинарски агенции предадоха, че аятолах Хаменей е бил отведен на сигурно място, а Пезешкиан също е в безопасност.

Ройтерс: Иранският министър на отбраната и командващият елитните революционни гвардейци са били убити. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите