Българка в Доха: Предупредиха ни да не излизаме от домовете си

Българите, които живеят в Катар, са притеснени от атаките на Иран, предупредени са от българското правителство да не излизат от домовете си и се надяват кризата скоро да се разреши. Това каза за БНТ българката Йорданка Димитрова, която живее в Доха.

"Днес Катар са успели да овладеят всичките ракети, които са били насочени към нас и те са разбити във въздуха, т.е. няма нищо паднало на сушата, за разлика от другите държави. Разбира се, има тревожност и безпокойство. Между нас и Иран е единствено Персийският залив, тоест за тях е много лесно да атакуват към нас. Получихме от българското посолство тук в Доха съобщение още от вчера да бъдем предпазливи и да не излизаме на обществени места. Днес и от правителството сигнализираха на всички телефони - всеки да си остане по домовете. Това, което виждам от прозореца, е, че няма движение по пътищата и по улиците. Въздушният път е затворен, авиокомпаниите отменят полетите си, така че не знам как би могла да се случи евакуация. Надявам се, че нещата ще се разрешат и няма да се стига до там."