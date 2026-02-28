Германия, Франция и Великобритания осъдиха иранските атаки, искат възобновяване на преговорите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия, Франция и Великобритания осъдиха в обща декларация иранските атаки срещу "страни в региона", заявявайки, че Иран трябва да се въздържа от "безразборни военни удари", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

"Потвърждаваме ангажимента си към регионалната стабилност и защитата на живота на мирните жители“, заявиха френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър в съвместната декларация, добавяйки, че "искат възобновяване“ на преговорите, пише БТА.

АП отбелязва, че в декларацията си тримата лидери не са коментирали атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

"Осъждаме иранските атаки срещу страни в региона по най-категоричен начин. Иран трябва да се въздържа от безразборни военни удари. Призоваваме за възобновяване на преговорите и настоятелно призоваваме иранското ръководство да търси решение посредством споразумение", пише в документа.

"В крайна сметка на иранския народ трябва да се позволи сам да определи бъдещето си“, се посочва още в декларацията.

Европейските лидери имат извънредни срещи по сигурността с цел да защитят своите граждани в Близкия изток след събитията днес, които породиха глобални опасения от ескалация на напрежението в Близкия изток в по-широк конфликт.

Френският президент Макрон призова за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН.