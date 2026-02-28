ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отмениха билети по 20 лири за концерт на Хари Стай...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22379544 www.24chasa.bg

Германия, Франция и Великобритания осъдиха иранските атаки, искат възобновяване на преговорите

2812
Фридрих Мерц

Германия, Франция и Великобритания осъдиха в обща декларация иранските атаки срещу "страни в региона", заявявайки, че Иран трябва да се въздържа от "безразборни военни удари", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

"Потвърждаваме ангажимента си към регионалната стабилност и защитата на живота на мирните жители“, заявиха френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър в съвместната декларация, добавяйки, че "искат възобновяване“ на преговорите, пише БТА.

АП отбелязва, че в декларацията си тримата лидери не са коментирали атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

"Осъждаме иранските атаки срещу страни в региона по най-категоричен начин. Иран трябва да се въздържа от безразборни военни удари. Призоваваме за възобновяване на преговорите и настоятелно призоваваме иранското ръководство да търси решение посредством споразумение", пише в документа. 

"В крайна сметка на иранския народ трябва да се позволи сам да определи бъдещето си“, се посочва още в декларацията.

Европейските лидери имат извънредни срещи по сигурността с цел да защитят своите граждани в Близкия изток след събитията днес, които породиха глобални опасения от ескалация на напрежението в Близкия изток в по-широк конфликт.

Френският президент Макрон призова за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Фридрих Мерц

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите