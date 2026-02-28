ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отмениха билети по 20 лири за концерт на Хари Стай...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22379573 www.24chasa.bg

ОАЕ разполага с достатъчно основни стоки, жителите са призовани да не се запасяват

4436
ОАЕ разполага с достатъчно резерви от основни стоки, жителите на Емирствата са призовани да не се запасяват. Снимка: Архив, Дубай, ОАЕ

Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха, че поддържат стратегически „резерви от основни стоки“ в достатъчни количества и призоваха жителите си да избягват запасяването с продукти. Съобщението от Министерството на икономиката на ОАЕ е цитирано от местната новинарска агенция УАМ и Ройтерс.

ОАЕ са били атакувани от Иран с балистични ракети, част от които са били прехванати от противовъздушната отбраната, съобщи по-рано днес военното министерство на емирствата, пише БТА.

Падащи шрапнели  са причинили щети и са убили гражданин на азиатска държава в жилищен район в столицата Абу Даби, се добавя в изявлението на ведомството.

По-рано иранската армия съобщи, че е извършила днес нападения срещу четири американски военни бази в Близкия изток - в Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЕ, след като Израел и САЩ нанесоха съвместно удари по Иран.

ОАЕ разполага с достатъчно резерви от основни стоки, жителите на Емирствата са призовани да не се запасяват. Снимка: Архив, Дубай, ОАЕ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите