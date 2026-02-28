ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отмениха билети по 20 лири за концерт на Хари Стай...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22379602 www.24chasa.bg

Турция осъди ескалацията на ударите срещу Иран и призова за спиране на атаките

1600
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган Снимка: СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турция предупреди, че ескалиращата конфронтация между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга създава рискове за бъдещето на региона и глобалната сигурност. Съобщението на Министерството на външните работи е цитирано от Ройтерс. 

Анкара подчерта, че е дълбоко обезпокоена от всички действия, които нарушават международното право и излагат на опасност цивилни, пише БТА.

Тя осъди "провокациите, които биха могли да разпалят допълнително насилието" и призова всички страни да прекратят незабавно атаките.

Министерството подчерта, че регионалните спорове трябва да бъдат решавани чрез мирни средства.

Анкара също така изрази готовност да окаже подкрепа за посреднически усилия. 

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите