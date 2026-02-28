Турция осъди ескалацията на ударите срещу Иран и призова за спиране на атаките

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция предупреди, че ескалиращата конфронтация между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга създава рискове за бъдещето на региона и глобалната сигурност. Съобщението на Министерството на външните работи е цитирано от Ройтерс.

Анкара подчерта, че е дълбоко обезпокоена от всички действия, които нарушават международното право и излагат на опасност цивилни, пише БТА.

Тя осъди "провокациите, които биха могли да разпалят допълнително насилието" и призова всички страни да прекратят незабавно атаките.

Министерството подчерта, че регионалните спорове трябва да бъдат решавани чрез мирни средства.

Анкара също така изрази готовност да окаже подкрепа за посреднически усилия.