САЩ призоваха американците да напуснат Ливан

САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ливан, докато още има полети и помолиха американците да се въздържат от пътуване в страната, която се опасява от последици от конфликта с Иран, предаде Франс прес.

"Държавният департамент призовава американските граждани да напуснат Ливан, докато все още има налични граждански полети", написа посолството на САЩ в Ливан в социалната мрежа "Екс", като помоли американците да не пътуват в Ливан, пише БТА.

Международното летище в Бейрут остава отворено, но много полети вече бяха отменени, отбелязва АФП.

